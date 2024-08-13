Только Путину по силам предотвратить пророчество

TG

Tatyana Gridchina

Бред сивой кобылы... Это может автор хочет войны? Израиль 75 лет живёт рядом с террористами... и имеет право себя защищать! Как автору с мигрантами в России ? Нравится? Вот так и в Израиле не знаешь, кто рядом с тобой...