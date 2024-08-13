Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Только Путину по силам предотвратить пророчество

Только Путину по силам предотвратить пророчество

КОТ  КОСТЯН Вредная Россия мешает начать-таки самую большую в истории Ближнего Востока войну. Если верить изданию «Reuters», посланник Владимира Путина в лице Сергея Шойгу передал иранским аятоллам категорическое предупреждение.

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Комментарии
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TG
Tatyana Gridchina
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АНГЕЛ АНГЕЛ
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