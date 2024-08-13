КОТ КОСТЯН Вредная Россия мешает начать-таки самую большую в истории Ближнего Востока войну. Если верить изданию «Reuters», посланник Владимира Путина в лице Сергея Шойгу передал иранским аятоллам категорическое предупреждение.
Только Путину по силам предотвратить пророчество
Комментарии
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TG
Tatyana Gridchina
Бред сивой кобылы... Это может автор хочет войны? Израиль 75 лет живёт рядом с террористами... и имеет право себя защищать! Как автору с мигрантами в России ? Нравится? Вот так и в Израиле не знаешь, кто рядом с тобой...
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Евреям, хохлам предначертано быть без государств, это самые подлые нации на земле, для не было ни когда родины и рода и не будет...
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11 час.
Авас Анекак
хана жидам
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2 час.
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