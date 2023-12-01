Эксперты оценили вероятность начала войны между Венесуэлой и Гайаной

Отношения Венесуэлы и Гайаны накаляются из-за спора за территорию, богатую природными ресурсами. В преддверии референдума, который 3 декабря проведет Каракас, эксперты оценивают вероятность того, что Венесуэла решит применить силу для включения территории Гайана-Эссекибо в свой состав.
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