Эксперты оценили вероятность начала войны между Венесуэлой и Гайаной

Отношения Венесуэлы и Гайаны накаляются из-за спора за территорию, богатую природными ресурсами. В преддверии референдума, который 3 декабря проведет Каракас, эксперты оценивают вероятность того, что Венесуэла решит применить силу для включения территории Гайана-Эссекибо в свой состав.