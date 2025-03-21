Иван Панов вновь стал лидером алтайских профсоюзов

Он подвел итоги работы минувших пяти лет и рассказал, какие проблемы предстоит решать в дальнейшем В профсоюзном санатории "Сосновый бор" в селе Зудилово 20 марта состоялась ​XXVII отчетно-выборная конференция Алтайского краевого профобъединения.