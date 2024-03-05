Готовы в одиночку наехать на все ФСБ и МВД. На каких "пилюлях" выращивают предателей, идущих на террор против русских

Виктор Луговой

"Давайте оценим степень смелости тех террористов, типы которых я описал в начале текста. Это, безусловно, очень смелые люди." Вообще на момент существования эсеров как партии и идеи - этика индивидуального террора требовала, чтобы исполнитель после совершения теракта оставался на месте, дабы декларировать цели деяния, его смысл. И Семён Балмашев, убивший министра внутренних дел Сипягина, и Иван Каляев, убивший великого князя Сергея Александровича, и Егор Сазонов, уничтоживший Плеве, - безусловно они не просто понимали, что с ними будет, но они были просто обязаны это принять в соответствии с идеей.