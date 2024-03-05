Рассмотрим феномен с попытками совершения терактов гражданами России по указанию вражеских спецслужб.
Готовы в одиночку наехать на все ФСБ и МВД. На каких "пилюлях" выращивают предателей, идущих на террор против русских
Комментарии
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Н
Нина
Набирать хакеров патриотов с оплатой, которые будут глушить и чистить вражин.
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1 час.
Виктор Луговой
"Давайте оценим степень смелости тех террористов, типы которых я описал в начале текста. Это, безусловно, очень смелые люди." Вообще на момент существования эсеров как партии и идеи - этика индивидуального террора требовала, чтобы исполнитель после совершения теракта оставался на месте, дабы декларировать цели деяния, его смысл. И Семён Балмашев, убивший министра внутренних дел Сипягина, и Иван Каляев, убивший великого князя Сергея Александровича, и Егор Сазонов, уничтоживший Плеве, - безусловно они не просто понимали, что с ними будет, но они были просто обязаны это принять в соответствии с идеей.
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1 час.
Андрей
Нужно уничтожать не чужую точку зрения, а предателей, физически. Иначе это на данном этапе не остановить
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41 мин.
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