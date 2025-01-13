Шесть стран ЕС призвали приостановить санкции против Сирии

Шесть стран-членов Евросоюза — Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Дания, Финляндия — призвали приостановить действие санкций в отношении Сирии в сфере транспорта, энергетики и банковского дела, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ.
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