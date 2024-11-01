В Нижнем Новгороде открылся арт-объект в честь Евгения Воробьева, погибшего в СВО

31 октября в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие выставки граффити в честь Евгения Воробьева, участника специальной военной операции, погибшего под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.
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