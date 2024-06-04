Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    США любят себе придумывать"врагов",хоть никто из Китая не обещал поработить Америку никогда!«Не можем поразит...
  • Ратник Ратник
    Вот и я удивляюсь, ПОЧЕМУ?В НАТО заявили о ...
  • Константин Самарин
    Только члена НАТО в БРИКС и не хватает..Страна, чей представитель безропотно голосует за предоставление военной помощ...Турция заявила о ...

«Едь воевать сам!» — вице-премьер Италии жёстко поставил на место Макрона

«Едь воевать сам!» — вице-премьер Италии жёстко поставил на место Макрона

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Макрона самого отправиться на войну на Украину. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», — заявил Сальвини на предвыборном мероприятии в Бари.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх