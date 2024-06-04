Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Макрона самого отправиться на войну на Украину. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», — заявил Сальвини на предвыборном мероприятии в Бари.