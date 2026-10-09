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2800 лет назад в Африке построили многоэтажку. Кем были ее создатели

2800 лет назад в Африке построили многоэтажку. Кем были ее создатели

Задолго до того, как стальные каркасы и железобетон изменили облик городов, строители в Африке уже экспериментировали с удивительно сложным способом возведения зданий.

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