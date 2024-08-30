Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Элитная недвижимость на полмиллиарда рублей: как генерал Попов озолотился на парке "Патриот"

Элитная недвижимость на полмиллиарда рублей: как генерал Попов озолотился на парке "Патриот"

Генерала Павла Попова, который три года отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обвиняют в мошенничества в особо крупном размере.

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