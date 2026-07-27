Пентагон расширяет производство компонентов для систем ПРО Patriot и THAAD

Министерство обороны США заключило с L3Harris и Lockheed Martin рамочные соглашения для увеличения производства компонентов систем противоракетной обороны THAAD и зенитного ракетного комплекса Patriot PAC-3 MSE.
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