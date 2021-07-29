Депутат сравнил непривитых граждан с «безмозглыми баранами». Привлекут?

ВМЕСТЕ - легче ВСЁПолитикаДепутат сравнил непривитых граждан с «безмозглыми баранами». Привлекут? ЮРИЙ ПРОНЬКО В России действует закон об оскорблении власти, когда можно получить не только штраф, но и реальный срок.Вернуться к статье24НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваОбижаться на какого то идиота возомнивший себя кхм знает кем :)да наскхм хотела я на какого то татаромангола :)AAntanasПрежде чем говорить надо думать что говориш чтобы не было проблем.Комментировать
Свежие комментарии