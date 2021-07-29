Депутат сравнил непривитых граждан с «безмозглыми баранами». Привлекут?

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Анна Эржибова
Обижаться на какого то идиота возомнивший себя кхм знает кем :)да наскхм хотела я на какого то татаромангола :)
Antanas
Прежде чем говорить надо думать что говориш чтобы не было проблем.

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