Сдавшийся в плен украинский пограничник рассказал о нехватке пайков и средств обороны

Военнослужащий государственной пограничной службы Украины Алексей Гончар сдался в плен военнослужащим штурмовых отрядов группировки войск «Север» в ходе наступления российских сил на территории Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии