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Rolex Oyster исполнилось 100 лет: часы, которые изменили представление о времени

Rolex Oyster исполнилось 100 лет: часы, которые изменили представление о времени

В 1926 году Rolex представила часы, которые решили одну из главных проблем ранней наручной механики: как защитить точный механизм от воды и пыли.

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