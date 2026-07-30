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ТАСС

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Разведчики группировки "Север" уничтожили мобильную группу ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Разведчики-операторы войск беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили мобильную группу операторов БПЛА ВСУ в Сумской области.

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