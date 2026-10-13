Болгария: 11 моряков пропали без вести после предполагаемой атаки российского беспилотника на два корабля примерно в 18 морских милях (33 км) от побережья Бялы, провинция Варна, в Черном море, в результате чего одно из судов было потоплено примерно в 17 морских милях (31 км) от побережья Крапца, область Добрич, рано утром.