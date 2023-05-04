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Американский офицер Скотт Риттер раскрыл, где США хотят открыть новый фронт против РФ

Американский офицер Скотт Риттер раскрыл, где США хотят открыть новый фронт против РФ

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «U.S. Tour of Duty» раскрыл, где США откроют новый фронт против России.

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