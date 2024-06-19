Исинбаева выплатила ФНС долг в полмиллиона рублей

По состоянию на конец мая ее долг налоговой составлял 465 688 рублей.Фото: VK.com--> Председатель Ассоциации студенческих спортклубов (АССК), олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оплатила ФНС полумиллионный долг за неуплаченные налоги, пишет Telegram-канал SHOT.