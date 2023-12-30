Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Месть блюдо холодное!" Наши снесли пол-укры за корабль

"Месть блюдо холодное!" Наши снесли пол-укры за корабль

Автор:  АМАРАНТ "Такого еще никогда не было!" Самый мощный прилет. Гремело по всей 404-й. Никто не забыт и ничто не забыто.

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Комментарии
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В
Владимир
А почему телецентры и радиостанции и интернет остались целы.
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9 час.
Александр Тарасов
Это интересный вопрос
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8 час.

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