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Бандера-ТВ: Русские вечно будут нас ненавидеть и желать смерти

Бандера-ТВ: Русские вечно будут нас ненавидеть и желать смерти

Вне зависимости от того, кто в России окажется при власти, русские будут продолжать ненавидеть украинцев.

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Комментарии
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sanvaimailru Большова
Хохлы кастрюлеголовые похоже по себе судят! Они и в 10 поколение все будут  кричать москаляку на гиляку!
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15 час.
Владимир Карпов
Да-а-а ... Прозомбированы они знатно ...!!! Это не русские, а именно бандеровцы изначально были пропитаны ненавистью к русским и всегда желали русским смерти !!! Так что заголовок статьи должен звучать так: &quot; Бандеровцы вечно будут ненавидеть русских и желать им смерти&quot; ...!!! А нынешним зомбированным внукам и последышам бандеровцев стоило бы хотя бы знать, что именно &quot;ненавидевшие&quot; их русские ещё до ВОВ проводили украинизацию центральных и восточных регионов Украины, сделали Украину одной из богатейших республик Союза, а после войны освободили в 1950-1960 годах из тюрем всех бандеровцев (что я считаю было большой ошибкой, учитывая нынешнюю бандеризацию Украины и тотальную ненависть ко всему русскому). А теперь спросите у бандеровцев - сколько русских они освободили из захваченных ими в плен ??? НИ-КО-ГО ...!!! Так что нынешняя СВО наглядно показала всем русским, что их ждёт в случае победы бандеровцев и что это именно бандеровцы вечно будут ненавидеть русских и желать им смерти ...!!! Вот и делайте выводы !!!
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15 час.
НС
Наталья Середа
А мы то думали, что вы осмыслили происходящее и сделали соответствующие выводы, а вы как стали зомби с печеньками, так и деградируете.
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5 час.

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