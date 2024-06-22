Бандера-ТВ: Русские вечно будут нас ненавидеть и желать смерти

Владимир Карпов

Да-а-а ... Прозомбированы они знатно ...!!! Это не русские, а именно бандеровцы изначально были пропитаны ненавистью к русским и всегда желали русским смерти !!! Так что заголовок статьи должен звучать так: " Бандеровцы вечно будут ненавидеть русских и желать им смерти" ...!!! А нынешним зомбированным внукам и последышам бандеровцев стоило бы хотя бы знать, что именно "ненавидевшие" их русские ещё до ВОВ проводили украинизацию центральных и восточных регионов Украины, сделали Украину одной из богатейших республик Союза, а после войны освободили в 1950-1960 годах из тюрем всех бандеровцев (что я считаю было большой ошибкой, учитывая нынешнюю бандеризацию Украины и тотальную ненависть ко всему русскому). А теперь спросите у бандеровцев - сколько русских они освободили из захваченных ими в плен ??? НИ-КО-ГО ...!!! Так что нынешняя СВО наглядно показала всем русским, что их ждёт в случае победы бандеровцев и что это именно бандеровцы вечно будут ненавидеть русских и желать им смерти ...!!! Вот и делайте выводы !!!