За представителями малого бизнеса закрепят право на кредитные каникулы

За представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) закрепят право на кредитные каникулы. Такое поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал Минфину и Минэкономразвития, сообщается на сайте Правительства 6 октября.
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