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Склонность к самоубийству и дар предвидения: что случится, если в человека ударит молния?

Склонность к самоубийству и дар предвидения: что случится, если в человека ударит молния?

Последствия, как утверждают эксперты, могут быть самыми разнообразными. Большинство людей, которые погибают от ударов молнии, умирают мгновенно от остановки сердца, поскольку мощное электрическое напряжение молнии нарушает его естественный ритм.

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