В Белом доме назвали "серьезным вызовом" и "проблемой" сотрудничество России и КНДР

Администрация Соединенных Штатов считает, что сотрудничество между Россией и КНДР будет в ближайшие годы представлять серьезный вызов для Вашингтона, заявила в ходе публичного выступления спецпомощник президента, старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер.