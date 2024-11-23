В Белом доме назвали "серьезным вызовом" и "проблемой" сотрудничество России и КНДР

Администрация Соединенных Штатов считает, что сотрудничество между Россией и КНДР будет в ближайшие годы представлять серьезный вызов для Вашингтона, заявила в ходе публичного выступления спецпомощник президента, старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер.
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