Лицемерие и двойные стандарты - признаки нацизма

Алексей Тан

ВСЕ!!... все страны, которые были союзниками... иудео-нацисткого Руководства Германии... все поддержали Израиль!!!... так кто же УБИВАЛ РУССКИХ... СИОНИЗМ...или нацизм??.... а о еврейском "холокосте"... как то и вспоминать... уже и пошлость... тем более, сразу же после войны... ФРГ... просто КИЩЕЛА! ЕВРЕЯМИ..... вероятно убиённые внезапно ожили... О! как!.