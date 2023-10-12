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Лицемерие и двойные стандарты - признаки нацизма

Лицемерие и двойные стандарты - признаки нацизма

Арка Тита, посвящённая разграблению ИерусалимаДвойные стандарты и лицемерие не могут друг без друга. И вместе они зачастую прикрывают настоящий нацизм.

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Комментарии
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Алексей Тан
ВСЕ!!... все страны, которые были союзниками... иудео-нацисткого Руководства Германии... все поддержали Израиль!!!... так кто же УБИВАЛ РУССКИХ... СИОНИЗМ...или нацизм??.... а о еврейском &quot;холокосте&quot;... как то и вспоминать... уже и пошлость... тем более, сразу же после войны... ФРГ... просто КИЩЕЛА! ЕВРЕЯМИ..... вероятно убиённые внезапно ожили... О! как!.
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21 час.
Алексей Тан
Ещё... Почему нацизм вновь поднял голову???.... да потому что... на суде Нюнберга Германия.... ИУДЕИ... судили сами себя... итог, они переехали в США... и часть в Англию.
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20 час.

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