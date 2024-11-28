Петербургский автозавод, выпускающий Solaris, освоит сборку новых моделей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексея Яковлева, на предприятии AGR (бывший «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») запустят «новую линейку автомобилей совместно с восточным партнером».
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