Петербургский автозавод, выпускающий Solaris, освоит сборку новых моделей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексея Яковлева, на предприятии AGR (бывший «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») запустят «новую линейку автомобилей совместно с восточным партнером».