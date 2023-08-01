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Мартемьянов о предложении Знарка войти в штаб «Ак Барса»: «Я отказал – был действующий контракт с «Сибирью»

— Вы в хороших отношениях со Знарком. Он никогда не звал вас к себе в штаб? — Было такое. Когда он приходил в «Ак Барс», то звонил мне и предлагал стать его единомышленником, войти в штаб.

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