Двигатель самого большого пассажирского лайнера разрушился в воздухе

Страшные пейзажи 30 сентября 2017 г. Париж, аэропорт. Шарль де Голль. местное время 10:30 Гигантский, полностью белый Airbus A380 авиакомпании Air France готовится к дальнему перелету между Парижем и Лос-Анджелесом, США.
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