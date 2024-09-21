Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Литовский грантоед пугает прибалтов перемирием на Украине и советует начинать собирать рюкзаки

Литовский грантоед пугает прибалтов перемирием на Украине и советует начинать собирать рюкзаки

«Следующие несколько лет будут рискованным периодом», убеждает аудиторию прибадтийского сетевого издания Делфи  литовский грантоед Томас Янелюнас, представленный читатеоям, как приглашенный научный сотрудник Института Гудзона в США и профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

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Комментарии
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Eduard
Может вы Прибалтика агрессоры? Живя на русской хемле,а она русская.Вы крадете их деньги,оскорбляете русских которые территорию купили.Это факт.Вы вмешиваетесь в дела России и Украины надеясь урвать территории.Это Истина.Я давно предлогаю Прибалтику России вернуть,поводов просто тысячи!
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