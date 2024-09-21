Eduard

Может вы Прибалтика агрессоры? Живя на русской хемле,а она русская.Вы крадете их деньги,оскорбляете русских которые территорию купили.Это факт.Вы вмешиваетесь в дела России и Украины надеясь урвать территории.Это Истина.Я давно предлогаю Прибалтику России вернуть,поводов просто тысячи!