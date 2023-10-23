Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов

Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны России генерал армии Игорь Пузанов скончался накануне в Москве на 77 году жизни, сообщил 23 октября руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
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