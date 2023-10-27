Лещенко рассказал о состоянии здоровья Добрынина

Лев Лещенко сообщил, что состояние здоровья его друга Вячеслава Добрынина оставляет желать лучшего.В 2018 году певец и композитор Вячеслав Добрынин перенёс микроинсульт, в связи с чем он перестал выходить в свет.
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