Как выглядела Сахара до того как стала пустыней. 8 тысяч лет назад там водились даже слоны

Сегодня Сахара ассоциируется с песчаными дюнами, каменистыми плато и почти полным отсутствием воды. Но около 8000 лет назад значительная часть нынешней пустыни была зеленой: здесь росли травы и деревья, текли реки, существовали крупные озера, а люди ловили рыбу, охотились и пасли скот.
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