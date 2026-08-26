Как выглядела Сахара до того как стала пустыней. 8 тысяч лет назад там водились даже слоны

Сегодня Сахара ассоциируется с песчаными дюнами, каменистыми плато и почти полным отсутствием воды. Но около 8000 лет назад значительная часть нынешней пустыни была зеленой: здесь росли травы и деревья, текли реки, существовали крупные озера, а люди ловили рыбу, охотились и пасли скот.