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Телеведущий десять лет призывал к убийствам русских и сбежал в Турцию: "Мне страшно"

Телеведущий десять лет призывал к убийствам русских и сбежал в Турцию: "Мне страшно"

Украинский телеведущий, вокалист Орест Лютый (Антон Мухарский), призывавший к убийствам русских, сам умыкнул от мобилизации и сбежал из страны.

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