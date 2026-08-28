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Продюсер с железным характером: карьерный взлет Рената Давлетьярова и три разбитых звёздных романа к 65-летию

Продюсер с железным характером: карьерный взлет Рената Давлетьярова и три разбитых звёздных романа к 65-летию

Ренат Давлетьяров — одна из самых заметных и влиятельных фигур отечественного кинематографа. Пройдя путь от рядового рабочего с пилой и молотком на «Мосфильме» до руководства крупнейшими кинофестивалями и поста президента Гильдии продюсеров России, он завоевал репутацию человека с непреклонной волей и жёсткими требованиями.

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