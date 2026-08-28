Продюсер с железным характером: карьерный взлет Рената Давлетьярова и три разбитых звёздных романа к 65-летию

Ренат Давлетьяров — одна из самых заметных и влиятельных фигур отечественного кинематографа. Пройдя путь от рядового рабочего с пилой и молотком на «Мосфильме» до руководства крупнейшими кинофестивалями и поста президента Гильдии продюсеров России, он завоевал репутацию человека с непреклонной волей и жёсткими требованиями.