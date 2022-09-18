Пожарные команды военной базы ЮВО в Армении ликвидировали условное возгорание

Пожарные команды военной базы ЮВО в Армении ликвидировали условное возгорание

Пожарные команды выполнили задачи по обнаружению и локализации очага условного возгорания, отработали эвакуацию условно пострадавших.

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