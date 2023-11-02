По завещанию: Владимир Сычев и Лиза Моряк стали владельцами свадебного салона

По сюжету бывший офицер ВДВ Владимир Мендин (Владимир Сычев) один воспитывает трех дочерей. Как вдруг по завещанию умершего боевого командира ему достается свадебный салон, которым заправляет внебрачная дочь генерала Лена Жукова (Лиза Моряк).