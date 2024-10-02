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Жители московского ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные у подъезда баллоны c газом

Жители московского ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные у подъезда баллоны c газом

Жители жилого комплекса «Селигер-Сити» в районе Западное Дегунино на севере Москвы, где в одной из квартир взорвались газовые баллоны и начался сильный пожар, пожаловались на оставленные у подъезда баллоны с газом.

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