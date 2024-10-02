Жители московского ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные у подъезда баллоны c газом

Жители жилого комплекса «Селигер-Сити» в районе Западное Дегунино на севере Москвы, где в одной из квартир взорвались газовые баллоны и начался сильный пожар, пожаловались на оставленные у подъезда баллоны с газом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии