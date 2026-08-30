Новый класс угроз: как "Герань-5" меняет баланс в воздушной войне — мнение эксперта

"Герань-5" не оставляет ВСУ шансов — украинская ПВО не может сбить реактивные дроны-камикадзе из-за их скорости и тактики насыщения.
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