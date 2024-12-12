Цена четырех билетов на «Щелкунчика» в Большом превысила 1,2 млн рублей. Комплект продавали на постановку, которая пройдет 28 декабря.
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Цена четырех билетов на «Щелкунчика» в Большом превысила 1,2 млн рублей. Комплект продавали на постановку, которая пройдет 28 декабря.