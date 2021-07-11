БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Афганцем можешь ты не быть, но в «Талибане"* быть обязан

Афганцем можешь ты не быть, но в «Талибане"* быть обязан

Что изменится в Кабуле, Баграме и Мазари-Шарифе после бегства американцев и чем это обернётся для России На фото: военная операция против талибов*(террористической организация, чья деятельность на территории России запрещена) и боевиков ИГ*(террористической организация, чья деятельность на территории России запрещена) в афганской провинции Нангархар (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Александр Зимовский Геннадий Шорохов Советские войска продержались в Афганистане 10 лет (1979−1989 гг.

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