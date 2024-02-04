Кто заплатит за войну: республиканцы в США блокируют деньги на Украину

Для Украины, похоже, по всем союзническим фронтам на Западе наступает время «Ч». В США Конгресс продолжает блокировать выделение финансовой помощи Украине, а в Европе принятый пакет помощи на 50 млрд евро растянут на несколько лет и не включает военные траты.