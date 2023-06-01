Аргументы недели

98 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Салов
    Такое ощущение,что Байден нормально не помрёт,то башкой бьётся,то падает на выпуске в академии,то на трапе самолёта,м...Президент США Бай...
  • виталий афонин
    и ноль промиле до кучи.Медведев заявил, ...
  • Наталия
    Все главные вопросы в этом интервью подняты. Хотелось бы услышать  вразумительные ответы от  тех, кто  несет не размы...Военный инженер Т...

Рогозин: некоторые депутаты и чиновники снимают видео про фронт за 200 км от него и «рассказывают байки, какие они крутые»

Рогозин: некоторые депутаты и чиновники снимают видео про фронт за 200 км от него и «рассказывают байки, какие они крутые»

Некоторые российские депутаты и чиновники снимают ролики про линию боевого соприкосновения за 200 километров от нее и «рассказывают байки, какие они крутые».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх