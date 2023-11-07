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Полковник Кошкин считает маневренность преимуществом нового вертолета Ми-26

Полковник Кошкин считает маневренность преимуществом нового вертолета Ми-26

Ключевым преимуществом обновленного вертолета Ми-26Т2В является его маневренность, заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

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