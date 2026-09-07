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Воронежские новости

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Дождливо и жарко: водителей предупредили о непогоде на трассе М-4 в Воронежской области

Дождливо и жарко: водителей предупредили о непогоде на трассе М-4 в Воронежской области

Сегодня местами пройдут дожди на автодороге М-4 «Дон», однако в Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае столбики термометров покажут до +30 градусов.

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