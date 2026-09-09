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364 новых жизни: итоги августа в Перинатальном центре Твери

364 новых жизни: итоги августа в Перинатальном центре Твери

Перинатальный центр Твери подвёл итоги работы за август: на свет появилось 364 малыша — 183 мальчика и 181 девочка.

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