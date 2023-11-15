Запад поручил Чубайсу к 2025 году сформировать новое правительство России. Список кандидатов впечатляет

Все таки Анатолий Борисович Чубайс уникальный персонаж. Сколько не топи его, он всё равно всплывает. После того как рыжий Толик засветился на раздаче гуманитарной помощи израильтянам, чем вызывал шквал критики со стороны россиян, он что называется, залёг на дно.
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