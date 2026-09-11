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Ивановские новости

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Литр АИ-92 в Ивановской области приблизился к 82 рублям

Литр АИ-92 в Ивановской области приблизился к 82 рублям

Средняя стоимость бензина в Ивановской области к 7 сентября достигла 82,24 рубля за литр. За две недели топливо в регионе подорожало на 1,34 рубля: по данным на 24 августа средняя цена составляла 80,9 рубля.

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