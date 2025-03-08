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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Учащиеся Бобруйской районной детской школы искусств в минувшие выходные покорили Могилев.

Учащиеся Бобруйской районной детской школы искусств в минувшие выходные покорили Могилев.

1-2 марта прошел XII Многожанровый фестиваль ´Дняпроўскія хвалі´ на площадке Дома культуры филиала ОАО ´БЕЛАЗ´, основная цель которого популяризация вокально-хоровой культуры, хореографического искусства, инструментального творчества и сценического мастерства, создание условий для раскрытия творческого потенциала талантливой молодежи и пр.

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