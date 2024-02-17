Глава ФБР Атланты видит «тернистый путь» к снижению ставки ФРС

Рафаэль Бостик, занимающий пост главы ФБР Атланты, опроверг слухи в пятницу в программе «Money Movers» на канале CNBC о том, что ФРС пойдет на снижение ставки раньше момента достижения инфляцией порога в 2%.
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