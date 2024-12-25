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Папа римский открыл Святые врата в Ватикане по случаю католического Рождества

Папа римский открыл Святые врата в Ватикане по случаю католического Рождества

Скриншот видео Этой ночью католики всего мира начали отмечать Рождество. В Ватикане по случаю праздника папа римский Франциск сам провел торжественную мессу, несмотря на состояние здоровья, – он передвигается в инвалидной коляске.

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