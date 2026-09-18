New York Post: суд Австралии освободил серийного убийцу Влассакиса

Австралийский суд освободил серийного убийцу Джеймса Влассакиса, бывшего члена банды. Он стал свидетельствовать против подельников после ареста, что повлияло на его досрочное освобождение.
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