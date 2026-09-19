Ryanair призвала к отставке главы NATS из-за сбоя 8 сентября

8 сентября в Великобритании программный сбой системы NAS вызвал отмену более 2 тыс. рейсов. Авиакомпании, включая Ryanair и Wizz Air, выразили недовольство и потребовали реформ управления воздушным движением после инцидента, затронувшего тысячи пассажиров.
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